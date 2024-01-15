Россия упрекнула ОБСЕ в молчании о смерти блогера из США на Украине Постпредство РФ: ОБСЕ не отреагировала на смерть Гонсало Лиры на Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не отреагировала на смерть американского блогера Гонсало Лиры на Украине, заявило постоянное представительство РФ при ОБСЕ. Его гибель назвали вопиющим примером репрессий, который в организации оставили без реакции.

Отмечаем сознательное молчание представителя ОБСЕ по свободе СМИ Т. Рибейру в отношении гибели в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры. Неудивительно, что этот вопиющий пример репрессий остался без реакции и постпредства США при ОБСЕ, которые обычно очень пекутся о правах «правильных» СМИ, — сообщила российская сторона.

Постпредство утверждает, что привыкло к «патологическому лицемерию» ряда функционеров и стран, считающих себя «образцовыми демократиями». В его заявлении также указано, что Запад позволяет преследовать и убивать «неугодных репортеров».

Гонсало Лира — американский блогер и писатель, известный конспирологическими взглядами на политику и пандемию COVID-19, был женат на украинке. Он отрицал намерение РФ начать военную операцию, но после начала боевых действий стал критиковать Киев и обвинять президента Украины Владимира Зеленского в наркомании.

Его задержали в мае 2022 года после обвинения в «оправдании российской агрессии». Лира умер от пневмонии в СИЗО в начале 2024 года.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ответственной за его смерть администрацию США. При этом она упомянула президента Украины, отметив, что он понесет ответственность не только за гибель американца, но и «за свою неонацистскую сущность глобально, за все».