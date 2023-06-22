Россия сочла участие Макрона в саммите БРИКС неуместным Рябков: Россия считает участие Макрона в саммите БРИКС в ЮАР неуместным

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Президент Франции Эммануэль Макрон

Россия донесла до своих партнеров в ЮАР, что считает участие президента Франции Эммануэля Макрона в саммите БРИКС неуместным, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, неуместность появления на форуме представителей коллективного Запада очевидна.

Мы послали сигнал о том, что при всем уважении к прерогативам принимающей стороны приглашать тех или иных гостей нужно исходить из того, что БРИКС — это объединение государств, в принципиальном плане отрицающих односторонние санкции как метод решения внешнеполитических задач, — заявил Рябков.

Саммит БРИКС под председательством ЮАР должен пройти в Йоханнесбурге 22-24 августа.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила по итогам переговоров с южноафриканской коллегой Наледи Пандор, что Макрон может рассмотреть возможность участия в саммите БРИКС, если поступит такое приглашение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не имеют понятия, в каком качестве глава Франции мог бы поучаствовать во встрече лидеров РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. По словам Пескова, им неизвестно, с какой целью Макрон мог бы поехать на саммит БРИКС.

На прошлой неделе СМИ со ссылкой на источники писали, что Макрон лично попросил президента ЮАР Сирила Рамафоса об участии в саммите БРИКС. Сообщалось, что в Южной Африке удивились такой просьбе президента Франции.