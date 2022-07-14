Россия сняла с себя ответственность за ремонт вертолетов в Чехии и Болгарии Россия приостановила действие свидетельств ремонтных заводов в Чехии и Болгарии

Фото: shutterstock

Россия приостанавливает действие свидетельств, ранее выданных авиаремонтным предприятиям Чехии и Болгарии, в качестве ответной меры на намерение Запада ремонтировать поставляемую Киеву технику на промышленных мощностях, сертифицированных российской стороной, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва снимает с себя ответственность за безопасность вертолетов, отремонтированных на заводах «Лом Прага», «Терем — Летец» и «Авионамс».

В качестве ответной меры российская сторона приняла решение о приостановке действия свидетельств авиаремонтных предприятий, ранее выданных чешскому предприятию «Лом Прага» и болгарским компаниям «Терем — Летец» и «Авионамс», — сказала Захарова.

Чешский «Лом Прага» является единственным заводом в странах Европы и НАТО, где ремонтируются вертолеты марки «Ми». Предприятие сертифицировано российскими конструкторскими бюро МВЗ Миля и OAO «Климов», Международным авиационным комитетом МАК и внутренними авиационными органами.

Болгарский «Терем — Летец» в свою очередь занимается ремонтном Ми-17, Ми-8, Ми-14ПЛ / БТ, Ми-24В/Д/П, Ми-2 и Ка-26, а также самолетов Ан-2 и различных поршневых авиационных двигателей. На «Авианамс» работают с Ми-8/17 военного и гражданского назначения, Ми-24, истребителями серии Миг и Сухой и учебными самолетами Л-39.

Ранее военный эксперт Михаил Ходарёнок заявил, что украинские МиГ-29 очень плохо проявили себя в боевых действиях во время российской спецоперации и «натерпелись ужаса и унижения». По его словам, ВС РФ методично выводят истребители из строя, и скоро те могут закончиться.