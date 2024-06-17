«Россия сама решит»: в Госдуме оценили претензии Запада к Азовскому морю В Госдуме призвали Запад не диктовать условия по доступу к Азовскому морю

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Западные страны, подписавшие коммюнике на конференции в Швейцарии, не могут диктовать России в отношении доступа к Азовскому морю, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Он предложил партнерам Украины смириться с тем, что оно является внутренним морем России. Западу придется с этим считаться при составлении своих политических воззваний, добавил парламентарий.

Не им диктовать нам условия и выдвигать требования. Россия сама решит, кого допускать в свое внутреннее море, — сказал Ивлев.

Совместное коммюнике по итогам конференции в Швейцарии содержится призыв вернуть Киеву свободное передвижение по Черному и Азовскому морям. Документ поддержали только 77 стран-участниц саммита. Отказались его подписывать или отозвали свои подписи крупнейшие игроки глобального Юга, страны Латинской Америки и Ватикан.

Решения, принятые в рамках конференции в Швейцарии без участия России, не имеют смысла, заявлял глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, прошедший саммит «ни на йоту» не приблизил решение украинского конфликта.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее признал, что следующая международная конференция по завершению конфликта должна привести к его завершению, поэтому на нее нужно пригласить Россию. По его словам, рано или поздно с Москвой придется договариваться.