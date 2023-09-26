«Россия сама и есть европейская ценность»: в Кремле предостерегли Санду Песков назвал слова Санду о России ошибкой, за которую придется платить Молдавии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия сама по себе является частью европейских ценностей, поэтому заявление президента Молдавии Майи Санду о стремлении к западным ценностям и отказе от отношений с Москвой является ошибкой, считает представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, за оплошность главы государства придется расплачиваться народу.

Госпожа Санду и руководство Молдавии глубоко заблуждаются, они с нашей точки зрения делают ошибку перед своим народом, полагая, что развивая отношения с западно-европейскими странами, они в обязательном плане должны полностью разрушить все отношения с нами. Это ошибка. К сожалению, им придется понять цену этой ошибку, цену ошибки будет платить народ этой страны, — сказал Песков.

Он отметил, что власти Кишинева и Санду усматривают в европейских ценностях «обязательное наличие отрицание всего российского», однако это не так. Песков назвал такую позицию глубоким заблуждением.

Ранее Санду заявила, что для продвижения в Молдавии европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией. Она подчеркнула, что нужно стремиться к демократии и показывать это, в противном случае «это всего лишь разговоры». По словам лидера Молдавии, «недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми».