Россия поможет Африке на фоне приостановки зерновой сделки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия поможет африканским государствам в связи с ситуацией с зерновой сделкой, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. По его словам, которые передает РИА Новости, Москва находится в постоянном контакте с руководством стран Африки после приостановки реализации соглашения.

Мы в контакте с руководством многих стран, такие контакты идут и предстоят еще, будем помогать максимально, — подчеркнул Богданов.

Ранее Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Обращение направил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов.

После этого решения со стороны РФ мировые цены на пшеницу подскочили почти на 6%, до $8,77 за бушель, сообщало агентство Reuters со ссылкой на данные Чикагской товарной биржи. Стоимость кукурузы увеличилась на 2,3%, до $6,96 за бушель. Также подорожали соевые бобы и семена рапса — на 1,1% и 3% соответственно.