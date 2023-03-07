Россия разрешила увеличить штат посольства Афганистана

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Табличка на здании посольства Исламской Республики Афганистан

Москва разрешила увеличение штата афганского посольства в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента Владимира Путина, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова. Теперь в дипведомстве работают трое сотрудников.

Мы разрешили увеличить штат посольства. Был один (сотрудник. — NEWS.ru), сейчас трое, — сказал Кабулов.

10 февраля Россия обвинила представителей движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в невыполнении обещаний по Афганистану. По словам посла России в Таджикистане Семена Григорьева, талибы обещали, что с территории страны не будет исходить террористическая угроза, а также заявили о намерении бороться с международными террористическими организациями, производством и контрабандой наркотиков и создать инклюзивное правительство.

Кроме того, секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что ситуация в Афганистане стремительно деградирует. Он отметил, что происходящее связано с тем, что Вашингтон и Лондон вместе с союзниками блокируют «незаконно замороженные ими афганские активы» вместо того, чтобы направить средства на гуманитарные нужды.