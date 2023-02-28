Путин поставил точку на соглашении с Латвией по налогам Путин подписал закон о денонсации договора с Латвией по двойному налогообложению

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, говорится на портале правовой информации. Соглашение между двумя странами определяло порядок налогообложения прибыли и доходов граждан двух стран. Кроме этого, оно содержало пункты о недискриминации, обмене информацией и ограничении налоговых льгот.

Денонсировать соглашение между правительством РФ и правительством Латвийской республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, подписанное в городе Москве 20 декабря 2010 года, — говорится в сообщении.

Замминистра финансов России Алексей Сазанов ранее пояснил, что Латвия самостоятельно перестала соблюдать правила соглашения еще в 2022 году и ее возврат к исполнению обязательств был бы маловероятен.

28 февраля Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, который затрагивает, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава Совета Европы.