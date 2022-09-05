Россия рассматривает создание собственного страховщика для перевозки нефти

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Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что Россия подготовила ряд мер для избежания последствий в случае запрета западными странами страхования морской перевозки нефти. В частности, речь идет о создании своего собственного страховщика и возможности сотрудничества с компаниями из дружественных стран, сообщает ТАСС.

Мы изучаем возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран. Другой вариант — создание новой страховой компании, но тогда нужно взаимное признание странами этой организации, — рассказал Шульгинов.

Лондон и Брюссель ранее собрались ввести запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Из-за этого Россия потеряет доступ к крупнейшему страховому рынку Lloyd's of London. Официальное сообщение по этому поводу будет сделано в скором времени.

В свою очередь глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил на межпарламентской конференции ЕС в Праге, что Россия не сможет разрабатывать новые месторождения нефти и газа без технологического участия западных компаний. По его словам, санкции не могут подействовать немедленно, а используемые Россией месторождения постепенно истощаются.