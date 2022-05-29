Путин пообещал Вучичу продолжить поставки газа в Сербию Кремль: Россия продолжит поставки газа в Сербию

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Президент России Владимир Путин и глава Сербии Александр Вучич в ходе телефонного разговора обсудили вопрос поставок российского газа в республику, ситуацию на Украине и развитие событий в Косово, говорится на сайте Кремля. В ходе переговоров лидеры двух стран условились о бесперебойных поставках газа в Сербию.

Предметно обсуждены вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений, включая шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию, — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба государства готовы к последовательным шагам по укреплению стратегического партнёрства на основе тесных связей народов России и Сербии. Кроме того, Путин обсудил с лидером Сербии и международную повестку, был продолжен обмен мнениями по ситуации на Украине и касательно развития событий в Косово.

Ранее Вучич на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что Белград не готов вводить санкции против Москвы в нынешних реалиях и не станет этого делать как можно дольше. Однако он добавил, что ситуация все же может измениться.