Россия расширит КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией МИД: Россия расширяет пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией

Фото: Владимир Иванов/РИА Новости

Пункт пропуска «Верхний Ларс»

Россия занимается расширением КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией, заявил в интервью ТАСС глава четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. Он отметил, что этот пункт пропуска разделяет единственную сухопутную дорогу между Россией и Грузией. При этом он подчеркнул, что власти Грузии занимаются строительством тоннеля под перевалом Крестовый.

С грузинской стороны ведется модернизация автодорожной инфраструктуры, включая строительство тоннеля под перевалом Крестовый, с нашей — расширяется пункт пропуска Верхний Ларс. Профильные службы координируют свои действия с тем, чтобы не допустить снижения пропускной способности этой транспортной артерии, — рассказал Гончар.

Он подчеркнул, что несмотря на непростые геополитические условия и отсутствие дипломатических отношений между государствами продолжает развиваться сотрудничество. Представитель МИД РФ подчеркнул, что акценты делаются на торгово-экономическую, транспортную и гуманитарную сферы.

В ходе беседе с агентством Гончар также заявил, что Россия может восстановить прямое авиасообщение с Грузией в случае появления нужных предпосылок. По его словам, также со стороны Москвы может быть смягчен визовый режим для граждан Грузии. Представитель ведомства подчеркнул, что в Тбилиси знают условия для принятия таких решений. Он отметил, что в 2022 году прогноз экономического роста Грузии был повышен до двузначной цифры за счет въездного туризма из России, денежных переводов между странами и внешней торговли.