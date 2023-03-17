Россия расширила стоп-лист британских граждан МИД России ввел санкции против еще 23 граждан Великобритании

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МИД России внес в стоп-лист еще 23 подданных Великобритании, включая представителей вооруженных сил и пропагандистских структур. Как сообщили на сайте министерства, ограничения также введены в отношении ряда судей и должностных лиц пенитенциарной системы королевства, замешанных в притеснении независимых журналистов.

В связи с активным применением правительством Великобритании механизма односторонних санкционных ограничений <...> принято решение о включении в российский стоп-лист ряда представителей вооруженных сил, пропагандистских структур, судейского корпуса и пенитенциарной системы Великобритании (всего 23 человека), — указали в российском министерстве.

Ранее Евросоюз ввел персональные санкции против 1400 россиян и 171 организации. Фигуранты персональных санкций остались без денег.

Россия в ответ на девятый пакет санкций Евросоюза расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну. Речь шла о руководстве силовых структур стран ЕС, задействованных в подготовке ВСУ в рамках миссии Союза по оказанию военной помощи Украине.

Кроме того, запрет на въезд получили представители менеджмента европейских государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружения и военную технику Киеву, а также граждане государств Евросоюза, замеченных в «систематической публичной антироссийской риторике». Рестрикции распространены и на отдельных депутатов Европарламента.