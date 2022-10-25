Россия расширила список лиц из ЕС, которым запрещен въезд в РФ МИД: Москва расширила список лиц из ЕС, которым запрещен въезд в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва расширила список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, написали на сайте МИД РФ. Основанием для такого решения стали санкции ЕС, которые были введены после вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, подчеркнули в министерстве. Ведомство назвало санкционную политику стран Европейского союза «нелегитимной». В МИД РФ также посчитали, что подобные действия «подрывают международно-правовые прерогативы» Совбеза ООН.

В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства, — сказано в сообщении.

В заявлении министерства также отметили, что ответные действия Москвы касаются представителей европейских коммерческих структур, производящих оружие и военную технику, которая в дальнейшем поставляется властям Украины.

Речь идет, среди прочих, о представителях европейских коммерческих структур по производству вооружений и военной техники, участвующих в поставках своей продукции киевскому режиму. Ограничения также распространены на отдельных депутатов ПАСЕ, — добавили в министерстве.

Ведомство предупредило, что любые недружественные действия стран Запада «будут получать своевременный и адекватный ответ».

Ранее Москва запретила въезд в Россию Кривокапичу и Коневичу, а также бывшему главе Агентства национальной безопасности Черногории Саво Кентере. В МИД РФ пояснили, что решение принято в ответ на высылку Подгорицей дипломатов российского посольства.