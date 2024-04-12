Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету МО: Россия провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

На полигоне Капустин Яр был осуществлен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве уточнили, что все прошло успешно. По данным МО, пуск проводился в рамках государственных испытаний, а также для подтверждения стабильности ракет, находящихся на вооружении.

12 апреля 2024 года с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса, — говорится в сообщении.

Результаты пуска подтверждают, что российские ракеты являются надежным способом обеспечения безопасности страны, добавили в ведомстве. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

Telegram-канал SHOT сообщал, что необычный след в небе видели жители сразу нескольких регионов. Так, о нем заявили в Астрахани, Дагестане и Волгограде.

Ранее сообщалось, что КНДР испытала новую ракету средней и большей дальности «Хвасонпхо-16Б», оснащенную боеголовкой гиперзвукового планирующего полета. На запуске присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Ракета преодолела тысячу километров при максимальной высоте полета 101,1 километра, которая была изменена до 72,3 километра.