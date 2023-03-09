Россия проведет военные учения с Монголией и Лаосом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские войска проведут совместные военные учения с армейскими группировками из Монголии и Лаоса, об этом сообщило Минобороны РФ. В ведомстве рассказали, что конференции по подготовке маневров уже прошли в Бурятии и Приморском крае.

Военнослужащие Восточного военного округа провели встречу с военной делегацией Монголии, прибывшей для участия в первой планирующей конференции по подготовке совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2023», — говорится в сообщении Минобороны.

В Приморье же завершилась конференция с участием командования ВВО и Минобороны Лаосской Народно-Демократической Республики. Стороны обсудили проведение предстоящих совместных военных учений «Ларос-2023».

В ведомстве пояснили, что военные командования трех стран утвердили район проведения учений, количество сил и средств, привлекаемых к маневрам, а также организацию их материально-технического обеспечения.

С 17 по 27 февраля в южной части акватории Индийского океана прошли совместные военно-морские учения ВМФ России, ВМС НОАК и ВМС ЮАР. От России участвовал отряд кораблей Северного флота в составе среднего танкера «Кама» и новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков», который находится в первом дальнем походе с гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон» на борту.