Россия продолжит сокращать экспорт нефти в сентябре Новак: Россия сократит экспорт нефти в сентябре на 300 тысяч баррелей в сутки

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Россия продолжит сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки в сентябре, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, это необходимо для обеспечения баланса на российском рынке.

В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 тысяч баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину, — сказал Новак.

Ранее стало известно, что доход от продажи нефти из России в июне сократился до $11,8 млрд, что в два раза меньше прошлогодних показателей. По данным аналитиков, объемы экспорта российских нефтепродуктов снизились до 7,3 млн баррелей в сутки, что является минимумом с марта 2021 года. Причиной таких тенденций агентство считает снижение спроса на нефть. Так, всего месяц назад эксперты полагали, что рост потребления по итогам текущего года составит 2,45 млн баррелей в сутки. Теперь же они пересмотрели прогноз, понизив его до 2,23 млн.

По данным Международного энергетического агентства, на фоне спада промышленного производства и ухудшения перспектив мировой экономики следует ожидать последовательного снижения спроса на нефть в странах Организации экономического сотрудничества и развития, а также в Европе.