Россия продлила зерновую сделку Грушко: Россия продлила зерновую сделку с Украиной, Турцией и ООН

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская сторона продлила зерновую сделку с Украиной, Турцией и ООН на прежних условиях, сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, сделка пролонгирована на 60 дней и Россия «будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства выполнялись», передает ТАСС.

Дипломат добавил, что процесс по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из России идет, но медленно.

Наш заместитель министра [иностранных дел России Сергей Вершинин], который ведет эту сделку, вчера сделал заявление. Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер, — сказал Грушко.

22 июля прошлого года в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зeленский заявили во время встречи в Киеве, что действие договоренностей в рамках зерновой сделки необходимо продлить на период после 18 марта.

При этом агентство Reuters сообщало, что украинская сторона начала онлайн-переговоры по продлению зерновой сделки без участия Москвы.