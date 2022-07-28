Россия призвала США снять санкции с поставок продовольствия и удобрений Посольство РФ призвало США снять санкции с российских поставок продовольствия и удобрений

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Российское посольство в США опубликовало в своем Telegram-канале заявление, в котором призвало Вашингтон принять меры для исключения поставок российского продовольствия из-под санкций. Кроме того, дипломатическое представительство подчеркнуло необходимость обеспечить работу российских и зарубежных портов для преодоления трудностей, связанных с поставками продовольствия.

Призываем власти США не перекладывать с больной головы на здоровую и принять конкретные шаги, гарантирующие исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под прямых и косвенных санкционных ограничений, — говорится в заявлении.

Поводом для заявления стали обвинения конгрессменов Грегори Микса и Майкла Маккола в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По их мнению, в ходе турне по Африке министр якобы распространял дезинформацию о непричастности России к продовольственному кризису. В российском посольстве обвинения американских законодателей назвали частью клеветнической кампании против России и «свидетельством отчаяния» из-за неспособности ее изолировать.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Украина и Запад предпринимают попытки обвинить Россию в «экспорте голода», однако, по его словам, эти заявления «беспочвенны». Он сообщил, что такие «спекуляции» являются попыткой переложить ответственность за надвигающийся продовольственный кризис «с больной головы на здоровую».