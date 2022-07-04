Россия призвала расширить Совет Безопасности ООН Посол РФ в Китае: Россия выступает за расширение состава Совбеза ООН

Фото: Manuel Elias/XinHua/Global Look Press

Совет Безопасности ООН

Посол России в Китае Андрей Денисов предложил расширить Совет Безопасности ООН за счет африканских, азиатских и латиноамериканских стран, чтобы сделать его «более демократичным». Как пишет РИА Новости, на пленарной сессии Форума глобального мира ООН в Пекине Денисов заявил, что Совбез ООН превратился в арену пропаганды западных стран, что делает его работу менее эффективной.

Моя страна выступает за расширение состава СБ ООН на основе широкого консенсуса. Для этого необходимо увеличить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы Совет Безопасности мог отражать чаяния народов мира и стать более демократичным, — сказал посол.

Он подчеркнул, что Россия не готова поддержать включение в Совбез ООН Германии и Японии, так как это никак не изменит внутренний баланс. В то же время Россия ничего не имеет против вступления туда Бразилии и Индии, в пользу которых ранее высказывались, в частности, главы Франции и США.

Ранее американский президент Джо Байден заявил в ходе переговоров с японским премьер-министром Фумио Кисидой о необходимости реформирования СБ ООН. Он отметил, что США приветствуют стремление Японии стать постоянным членом организации, поддержал желание Токио повышать собственную обороноспособность, а также высоко оценил решение страны о поддержке антироссийских санкций.