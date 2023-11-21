Россия призвала перезапустить переговоры по созданию Палестины Лавров: Россия призвала к перезапуску переговоров по созданию Палестины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия призывает немедленно начать подготовку к перезапуску переговорного процесса по созданию палестинского государства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС. По его словам, в механизме по урегулированию палестино-израильского конфликта должны быть представлены региональные страны.

Уже сейчас приступать к созданию условий для их решения, имею в виду прежде всего подготовку к перезапуску мирного процесса на той международно признанной основе, которая была утверждена в рамках ООН, в рамках Арабской мирной инициативы 2002 года, которую выдвинул король Саудовской Аравии, которая была поддержана всеми членами ЛАГ и всеми членами ОИС, и которая предполагает создание независимого, целостного, суверенного палестинского государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что недопустимо покупать безопасность за счет сокращения палестинских территорий. Он отметил, что именно эту позицию Москва пытается донести до Израиля. При этом, подчеркнул Лавров, Россия никогда не недооценивала важность безопасности для Израиля. Тем не менее в историческом аспекте создание палестинского государства неизбежно, считает министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства также рассказал, что в ближневосточном конфликте США не готовы ни к чему, кроме как к варианту с гуманитарной паузой. По его словам, Вашингтон не хочет брать на себя никакие обязательства в этом вопросе.