Россия призвала НАТО к ответственности за бомбардировки Югославии МИД РФ: вопрос ответственности НАТО за бомбардировки Югославии остается открытым

Фото: mfa_russia/Twitter.com/Global Look Press

Бомбардировка Югославии силами НАТО

США и их союзники, ровно 25 лет назад начавшие бомбардировки Югославии, тем самым разрушили фундамент безопасности в Европе, сообщили в МИД России. Военная операция была предпринята без одобрения СБ ООН, именно тогда Запад запустил процесс подмены легитимных механизмов неким «порядком, основанным на правилах», подчеркнули в дипведомстве.

В течение 78 суток США и их союзники бомбили города, включая Белград, и села, гражданскую инфраструктуру, взрывали мосты, пассажирские поезда и автобусы, убивали женщин, детей, стариков. <...> Вопрос об ответственности североатлантических союзников за ущерб, который они нанесли международным отношениям и непосредственно самой стране, остается открытым, — заявили в МИД.

В ходе военной операции по Югославии было выпущено порядка трех тысяч крылатых ракет и сброшено 80 тысяч тонн авиабомб, отметили в дипведомстве. Там напомнили, что применение боеприпасов с обедненным ураном привело к росту онкологических заболеваний, от которых жители бывшей европейской республики страдают по сей день.

В МИД указали, что никто из представителей Альянса не понес никакого наказания за содеянное. Военная операция стала трагедией, последствия которой ощущаются и спустя 25 лет, обратили внимание в министерстве.

Ранее посольство России в США заявило, что Вашингтон предпринимает попытки заставить международное сообщество забыть о бомбардировках Югославии. В дипмиссии отметили, что в наши дни Штаты цинично призывают Сербию поскорее перевернуть страницу и присоединиться к военному блоку, в свое время принесшему стране «разрушения, смерть и боль».