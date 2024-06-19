В Совфеде предложили приостановить участие России в ПА ОБСЕ

Фото: osce.org

Комитет Совета Федерации по международным делам предложил приостановить участие России в Парламентской ассамблее ОБСЕ, заявил глава комитета Владимир Джабаров. По его словам, которые приводит ТАСС, позиция Совфеда согласована с коллегами из Госдумы.

Предлагается к следующему пленарному заседанию нашей палаты, а именно — к 3 июля, подготовить и вынести на ваше рассмотрение проект решения СФ по приостановке участия российских парламентариев в работе ПА ОБСЕ, — сказал Джабаров.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала инициативу комитета по международным делам. Она подчеркнула, что последней чертой стал отказ Румынии выдать визы российским парламентариям. По ее словам, приостановка участия России в ПА ОБСЕ будет означать и отказ от выплат в адрес организации.

Ранее сообщалось, что Румыния решила не допустить к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не только Россию, но и Белоруссию. В румынском МИД объяснили это тем, что Минск является «сторонником» конфликта на Украине, который, как считают в министерстве, начала Москва.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отказ в выдаче виз делегации из России связан с боязнью правды и нежеланием выстраивать диалог. Румынская сторона была обязана выдать документ, отметил он. При этом, уточнил Володин, в адрес России «льют кучу претензий».