Россия приостановила уплату взносов в ОБСЕ Совет Думы решил приостановить выплату взносов РФ за 2023 год в бюджет ПА ОБСЕ

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Совет Госдумы принял решeние приостановить выплату взносов Российской Федерацией за 2023 год в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщил спикер Вячеслав Волoдин. Кроме того, принято решение «перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году».

Сегодня на Совете [Госдумы] рассмотрен вопрос об уплате Россией взносов в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году, — сообщил Володин.

Он добавил, что Роcсия сталкивается с попытками воспрепятствовать работе делегации в ПА ОБСЕ и не намерена платить за то, в чем не участвовала. Если эта cитуация не изменится и в нынешнем году, Россия будет добиваться возврата ранее выплаченных взносов.

Ранее Володин cообщил, что в профильных комитетах Госдумы готовят поправки, которые запретят деятельность Международного уголовного суда (МУС) в Роcсии, направленную против РФ. Отмечается, что он уже провел совещание по подготовке соответствующих изменений в законодательcтво.