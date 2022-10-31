Россия приостановила движение судов по коридору безопасности в Черном море Минобороны сообщило о приостановке движения судов по коридору безопасности в Черном море

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Грузовые суда с украинским зерном

Движение по коридору безопасности, определенному черноморской инициативой, приостановлено до прояснения ситуации вокруг теракта в Севастополе, сообщило Минобороны.Гарантия безопасности любого объекта в зерновом коридоре невозможна, пока Киев не перестанет использовать его в военных целях, считают в ведомстве.

До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополь движение по коридору безопасности, определенному "черноморской инициативой", приостановлено, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

29 октября Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Обращение направил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов.