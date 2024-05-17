Россия пригрозила Евросоюзу ответом на санкции против СМИ Захарова заявила, что Россия ответит на запрет в Европе вещания ряда СМИ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что Москва ответит на запрет в Европе вещательной деятельности ряда отечественных СМИ. Совет ЕС принял такие меры в отношении РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и портала Voice of Europe.

Ответим. Сейчас вырабатываются ответные меры, — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что Совет Евросоюза решил приостановить вещание в странах объединения четырех СМИ, которые поддерживают спецоперацию ВС РФ на Украине. В заявлении на сайте СЕ говорится, что согласованные меры не будут препятствовать целевым средствам массовой информации и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС. Исключением станут вещание исследований и интервью.

В Совете Евросоюза убеждены, что РИА Новости, «Известия», «Российская газета» и портал Voice of Europe находятся «под постоянным прямым или косвенным контролем» руководства РФ, указанные СМИ якобы сыграли важную роль в дестабилизации соседних стран. В Совете ЕС отмечают, что Россия якобы ведет систематическую международную кампанию по манипулированию средствами массовой информации.