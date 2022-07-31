Россия пригласила в Еленовку экспертов ООН и Красного Креста РФ пригласила в Еленовку экспертов ООН и Красного Креста, чтобы расследовать удар по СИЗО

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны России заявило, что в интересах расследования удара по СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике на место инцидента приглашены эксперты ООН и Международного комитета Красного креста. Приглашение сделано официально, сообщает ТАСС.

Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста, — отмечается в сообщении военного ведомства.

Удар по СИЗО, в котором содержались украинские военнопленные, был нанесен в ночь на 29 июля. По данным штаба территориальной обороны ДНР погибли 53 человека.

Ранее стало известно, что официальный представитель генсека ООН Фархан Хак заявил: всемирная организация готова направить в ДНР экспертов для расследования удара по СИЗО в Еленовке. Он также отметил, что ООН поддерживает инициативы Международного комитета Красного Креста.