Россия разорвала приграничное соглашение с Финляндией Россия прекратила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией

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Россия прекратила действие соглашения с Финляндией по приграничному сотрудничеству, сообщает Министерство иностранных дел РФ. В октябре прошлого года посла этой страны Антти Хелантеря вызывали в российский МИД, где сообщили о прекращении действия документа.

24 января 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года, — говорится в сообщении МИД России.

Соглашение о содействии приграничному сотрудничеству между двумя странами было заключено в апреле 2012 года. Оно было направлено на расширение дружественных связей, а также на укрепление правовой основы приграничного сотрудничества. В соглашении указано, что все стороны должны были содействовать созданию благоприятных условий для осуществления взаимных перевозок пассажиров и грузов между приграничными регионами.

В ночь на 24 ноября прошлого года Финляндия временно прекратила работу трех КПП на северо-востоке страны. Причиной названо неконтролируемое прибытие людей через пропускные пункты на границе с Россией. Еще четыре пункта пропуска были закрыты 18 ноября. Все КПП приостановили работу до 23 декабря.

Финский посол проинформировал МИД России о решении властей страны закрыть КПП на границе. Он заверил российскую сторону, что Финляндия будет обеспечивать собственную безопасность границ.