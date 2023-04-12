Россия предупредила об угрозах авиасообщению из-за поставок Киеву ПЗРК

Фото: МО Украины

Запад предоставляет Украине переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), на фоне этих поставок впору ставить вопрос об угрозах безопасности гражданскому авиасообщению в мире и в Европе, заявили РИА Новости представители российского Министерства иностранных дел. Указанные виды оружия, подчеркнули в ведомстве, из-за запредельного уровня коррупции на Украине «расползаются» по другим государствам и попадают в руки преступников.

Попадающее на Украину западное оружие, в том числе ПЗРК и ПТРК, в силу зашкаливающей там коррупции расползается по всему миру, в зоны других региональных конфликтов, попадает в руки организованной преступности, террористов и экстремистов различных мастей... Скоро впору будет ставить вопрос о безопасности гражданского авиасообщения в мире, в том числе над Европой, — сказали в МИД.

Представители ведомства отметили, что ВСУ бьют по мирному населению ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей именно из западного оружия. В частности, удары наносятся по «Запорожской АЭС со всеми вытекающими угрозами ядерной катастрофы на континенте»

Как подчеркнули в МИД, в совокупности государства Евросоюза передали украинской стороне оружия и военной техники более чем на €12 млрд. Также, по утверждению ведомства, ЕС не препятствует тому, чтобы в ВСУ вербовались иностранные наемники.

17 ноября прошлого года суд в Гааге вынес приговор по делу о крушении Boeing в Донбассе в 2014 году. Он пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, находившимся под контролем ДНР. Россиян Игоря Стрелкова и Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко признали виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 человек. Их заочно приговорили к пожизненному заключению.