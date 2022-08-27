Россия представила в СБ ООН свидетельства обстрела Киевом ЗАЭС

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Постпредство России при ООН распространило в Совбезе организации свидетельства обстрела 25 августа Запорожской АЭС украинской стороной. В постпредстве добавили, что члены Совбеза получили соответствующее письмо, сообщает ТАСС.

Мы распространили среди членов Совета Безопасности ООН письмо по презентации МО РФ относительно обстрела ВСУ Запорожской АЭС 25 августа, — уточнили в постпредстве.

Были представлены и свидетельства обстрела ЗАЭС Киевом 27 августа. Как отметили в постпредстве, в тот день «три снаряда разорвались недалеко от спецкорпуса № 2». В том месте находится хранилище ядерного топлива и твердые радиоактивные отходы.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины усиливают массированные обстрелы Запорожской АЭС, во второй половине дня 26 августа они выпустили шесть снарядов в районе склада ядерных изотопов АЭС. Общее число ударов за сутки достигло десяти. Инфраструктуре и ключевым узлам Запорожской АЭС ущерб не причинен, радиационный фон остался в норме.