Россия представила в ООН фотоснимки, подтверждающие обстрелы ЗАЭС Украиной

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Запорожская АЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва распространила в Совбезе и Генассамблее международной организации фотосвидетельства обстрелов Украиной Запорожской АЭС. Он показал несколько кадров со станции с разрушениями, сообщает ТАСС.

Я хочу показать вам фото разрушений на территории ЗАЭС в результате обстрелов ВСУ. У нас целая подборка таких фотосвидетельств, мы распространили ее сегодня утром в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, — пояснил Небензя.

Постпред также назвал объекты на ЗАЭС, которые подверглись обстрелам со стороны Украины за последние дни. При этом погиб мирный житель, другой был ранен, добавил дипломат.

Ранее стало известно, что на созванном Россией заседании Совбеза ООН Василий Небензя заявил: ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС деградировала. Из-за обстрелов со стороны Украины это произошло всего за полмесяца, отметил он. Небензя назвал преступным попустительством стран Запада обстрелы станции украинской стороной.