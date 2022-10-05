Россия предостерегла Запад от поставок Киеву дальнобойного оружия Глава делегации РФ в Вене Гаврилов предостерег США от поставок Киеву дальнобойного оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США и НАТО следует воздержаться от поставок дальнобойного оружия Украине. По его словам, такие шаги в Москве считают ошибкой для Запада, сообщается на сайте МИД РФ.

Не рекомендовали бы вашингтонским стратегам идти по пути эскалации ситуации на наших южных границах. Решительно предостерегаем от поставок ВСУ тяжелого и дальнобойного оружия, которые неизбежно вынудят нас принимать адекватные ответные меры, — подчеркнул Гаврилов.

Гаврилов предупредил, что ошибка США и НАТО может привести к катастрофическим последствиям для Европы. Дипломат указал на юридическую ничтожность заявлений Запада о поставках вооружений Украине в рамках ее права на самооборону.

Предоставление Киеву дальнобойных систем способно расширить зону военного конфликта и привести к прямому столкновению Москвы и Альянса, добавил дипломат.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что решение Белого дома продолжать поставки оружия Киеву закрепляет США в статусе участника конфликта и ведет к его затягиванию. Кроме того, по его словам, действия американской стороны и ее союзников повышают опасность прямого военного столкновения РФ и Запада.