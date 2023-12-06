Россия предостерегла США от втягивания в конфликт на Украине Посольство РФ назвало безумием призыв военных США к ВСУ уничтожить Крымский мост

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские «русофобы» демонстрируют «тотальное непонимание катастрофических рисков» втягивания США в конфликт на Украине, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне. Так отечественные дипломаты отреагировали на статью в издании Foreign Affairs, где ряд бывших военных и экспертов высказались о необходимости уничтожения Крымского моста силами ВСУ. В посольстве РФ указали на то, что такая инициатива «поражает своим безумием и цинизмом».

Настойчивые советы Киеву вести массированные обстрелы российской гражданской инфраструктуры с применением переданных Вашингтоном боеприпасов ATACMS в очередной раз подтверждают тотальное непонимание русофобами катастрофических рисков дальнейшего втягивания Соединенных Штатов в конфликт, — говорится в заявлении.

В российской дипмиссии подчеркнули, что подобные высказывания об ударах по гражданской инфраструктуре или ее уничтожении способны лишь привести к эскалации конфликта на Украине. Также дипломаты отметили, что свобода слова в США не является оправданием для терроризма и убийства граждан. В посольстве потребовали объяснений от редакции.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что США тщетно пытаются вбить клин в отношения между Россией и Латинской Америкой. Такое заявление было сделано по случаю 200-летия доктрины Монро. В дипмиссии подчеркнули, что подход США в отношениях с Латинской Америкой является «анахронизмом», а американские политические элиты «по инерции» воспринимают регион как свой «задний двор».