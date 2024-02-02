Россия предложила Киргизии помочь с ликвидацией аварии на ТЭЦ Мишустин заявил о готовности России помочь Киргизии с ремонтом ТЭЦ в Бишкеке

Фото: Михаил Мишустин Пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Россия готова помочь Киргизии в ликвидации последствий аварии на теплоэлектростанции Бишкека, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на международном цифровом форуме Digital Almaty 2024. Он отметил, что глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров был вынужден отказаться от дальнейшего участия в мероприятиях форума и вернуться в столицу из-за происшествия.

К сожалению, сегодня в форуме не принимает участия наш коллега Акылбек Жапаров. В связи с аварией на ТЭЦ. Рассчитываем, что ситуация в ближайшее время разрешится. Россия всегда, как и все коллеги, готова помочь в ликвидации этого происшествия, — заявил Мишустин.

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в ночь на 2 февраля. По словам очевидцев, в здании теплоэлектростанции взорвался котел. В результате происшествия пострадали по меньшей мере пять сотрудников станции, трое из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Отмечается, что в Бишкеке наблюдаются проблемы с отоплением и горячей водой. Власти города приняли решение перевести учащихся школ и дошкольных учреждений на дистанционное обучение. Предполагается, что последствия аварии будут устранены в ближайшие семь дней.