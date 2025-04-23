Россия повысит уровень представительства одной страны МИД РФ: уровень представительства Афганистана в Москве будет повышен до посла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замир Кабулов

Россия повысила уровень дипломатического представительства Афганистана в Москве до посла, передает РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил об этом на встрече c главой МИД Афганистана Амиром Моттаки.

Представители афганского руководства были проинформированы о том, что в развитие оглашенного Верховным судом Российской Федерации решения о приостановлении запрета на деятельность движения талибов («Талибан», движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена. — NEWS.ru) российской стороной принято решение о повышении уровня дипломатического представительства Афганистана в Москве до посла, — говорится в сообщении МИД РФ.

Верховный суд России 17 апреля удовлетворил иск генерального прокурора страны о приостановлении действия запрета на деятельность движения «Талибан». Заседание по данному поводу имело закрытый характер. В нем принимал участие представитель движения.

Также сообщалось, что товары из Афганистана могут начать массово поступать на российский рынок — ожидается рост поставок гранатов, изюма, ковров ручной работы, хлопка, шерсти и даже напитков, включая колу. Mash пишет, что товарооборот между двумя странами может превысить $3 млрд. С 2022 года талибы уже начали ввозить в Россию кандагарские гранаты — впервые за 30 лет.

Позже стало известно, что предприниматель Анатолий Аронов подал заявление о регистрации товарного знака «Талибан Тур». Компания будет организовывать для туристов поездки в Афганистан. Бизнесмен намерен отправлять в Кандагар группы от трех до пяти человек.