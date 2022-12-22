Россия потребовала участия в расследовании терактов на «Северных потоках» Посольство РФ: Москва настаивает на участии в расследовании терактов на «Северных потоках»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Посольство России в США заявило, что Москва не откажется от требования участвовать в расследовании терактов на «Северных потоках». В дипмиссии отметили, что неудобная для кого-то правда должна стать известной, сообщает РИА Новости.

Наша страна не позволит «замести под ковер» неудобную правду о произошедшем на «Северных потоках». Будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием, — подчеркнули российские дипломаты.

Так они отреагировали на публикацию Washington Post, в которой рассказывалось о признании некоторыми западными чиновниками, что Москва непричастна ко взрывам на трубопроводах и свидетельств причастности России к ним нет. В посольстве приветствовало попытки журналистов докопаться до истины.

После трех месяцев сбора данных, к разочарованию наших недоброжелателей, никаких доказательств пресловутой российской «причастности» не найдено, — указали в посольстве.

Там посчитали очевидным ответ на вопрос, кому оказался выгодным розыгрыш «российской карты».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что не удалось найти доказательств причастности России к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». 24 представителя дипведомств и разведок стран Запада сообщили, что не считают Москву виновной в произошедшем, или же указали, что возложить ответственность за нападение на конкретную страну невозможно.