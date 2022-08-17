Россия потребовала от США выдать Лаврову визу для визита на ГА ООН Посольство России в США потребовало выдать Лаврову визу для визита на ГА ООН

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Российское посольство в США потребовало от Вашингтона выдать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову визу для визита на Генеральную Ассамблею ООН, сообщил глава дипмиссии Анатолий Антонов в эфире «России 24». Также, по словам дипломата, визы должны быть выданы всей российской делегации. В отношении Лаврова США в конце февраля 2022 года ввели санкции, которые в том числе подразумевают запрет на въезд в страну.

Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визу министру Лаврову и всем членам российской делегации, — сказал Антонов.

Президент России Владимир Путин 8 августа поручил Сергею Лаврову возглавить делегацию РФ на 77-й сессии Генассамблеи ООН, которая откроется в сентябре. В состав делегации вошли десять человек, среди которых замглавы МИД России Сергей Вершинин, председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, а также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН пройдет с 20 по 26 сентября. В отличие от предыдущих двух лет на этот раз она состоится в очном формате.