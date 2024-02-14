Россия потребовала от ЕС усилить контроль за поставками роз из Эквадора

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Россельхознадзор обратился к компетентным органам Евросоюза с требованием усилить контроль за поставками роз из Эквадора и Нидерландов в Россию, сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом для обращения послужило несоответствие цветов фитосанитарным требованиям. В ведомстве надеются, что усиление контроля поможет избежать распространения зараженных цветов.

Представители российского ведомства подчеркивают, что за первые месяцы 2024 года качество цветов значительно снизилось. Через территорию стран Евросоюза в Россию поступает около 41% эквадорских и нидерландских роз, при этом почти в 100% случаев они заражены карантинными объектами. В Россельхознадзоре отмечают, что зараженные цветы представляют серьезную опасность для отечественных тепличных комплексов.

Карантинные объекты, ввозимые с эквадорскими и нидерландскими розами, являются основными переносчиками ряда наиболее вредоносных вирусов для томата, перца, салата, арахиса и целого ряда цветочных растений. Потери урожая томата и перца могут достигать 100%, салата и арахиса — 80%, — уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, власти Эквадора обратились к России с просьбой снять ограничения на ввоз бананов. Специалистам предоставили необходимую документацию с техническим обоснованием ввоза. Отмечается, что запрет на импорт бананов был введен из-за обнаружения в них карантинных объектов — мух-горбаток.