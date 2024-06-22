Россия пообещала «адекватный ответ» США на закрытие визовых центров Захарова: Москва даст адекватный ответ, если США закроют визовые центры России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посольство США в Москве

Москва даст адекватный ответ США на закрытие визовых центров в России, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это также касается лишения дипломатов налоговых привилегий со стороны Вашингтона.

В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ, — подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщал, что Вашингтон лишил российских дипломатов налоговых привилегий в стране. Представитель Москвы объяснил, власти отобрали карточки, которые освобождают от любых налогов. Антонов уточнил, что дипломаты не собираются пополнять американскую казну. Выпад США посол назвал «мелким» и «пакостным».

Также он оценил степень деградации двусторонних отношений государств. По его мнению, перспектив даже паузы в деградации не видно. Речь не идет и об улучшении отношений, добавил Антонов после траурной церемонии в память о годовщине начала Великой Отечественной войны.

Посол заявил и о планах встретиться с представителями Белого дома в ближайшее время. Антонов намерен поинтересоваться у властей США, «куда катится Америка в отношениях с Россией», и надеется получить «четкий и ясный ответ».