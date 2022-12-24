РФ ждет поэтапного движения вперед от Баку и Еревана по мирному договору Замглавы МИД РФ Галузин: Москва надеется на продвижение вперед по вопросу делимитации границы между Арменией и Азербайджаном

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Россия надеется на дальнейшее поэтапное движение вперед сторон по вопросу делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, заявил в разговоре с РИА Новости заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, Москва считает, что достижению прогресса в работе по мирному договору поспособствует выполнение трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 и 31 октября 2022 года. Эти соглашения сформировали дорожную карту нормализации отношений между Баку и Ереваном.

В частности, рассчитываем на поэтапное движение вперед по таким направлениям, как разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, делимитация границы, решение гуманитарных проблем, — сказал Галузин.

Он добавил, что обсуждение мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном, Москва лишь оказывает им содействие. Сами переговоры конфиденциальны, комментировать их содержание российская сторона не в праве, предупредил Галузин.

Ранее директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар говорил, что Россия готова оказывать всяческое содействие подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркивал, что Москва, в частности, согласна помогать в организации трехсторонних встреч в РФ.

По словам Гончара, свой вклад в процесс урегулирования конфликта может внести и трехсторонний межпарламентский диалог, инициативу запуска которого поддержали на саммите в Сочи.

До этого секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван и Баку достигли договоренности по вопросу об установлении дипломатических отношений в рамках Венской конвенции. Это единственный пункт мирного договора, по которому достигнуто согласие между сторонами, подчеркнул он.