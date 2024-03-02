Россия помешала оппонентам легализовать торговые барьеры на конференции ВТО

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Максим Решетников

Россия на министерской конференции Всемирной торговой организации в Абу-Даби помешала оппонентам легализовать применение торговых барьеров, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он уточнил, что оппоненты пытались воплотить эти планы под предлогом реализации климатической и экологической политики.

По общей декларации министров — мы свои задачи считаем выполненными. Не допустили попытки наших оппонентов легализовать применение торговых барьеров под лозунгами климатической и экологической политики, — сказал Решетников.

13-я министерская конференция ВТО завершилась в ночь на 2 марта после продолжительных переговоров, которые не привели к значимым результатам. Согласно расписанию, конференция должна была закончиться 29 февраля, однако организаторы переносили заключительную сессию, поскольку делегатам не удавалось договориться по основным вопросам о пересмотре правил глобальной торговли.

1 марта президент России Владимир Путин назначил постоянного представителя страны при Всемирной торговой организации. Согласно опубликованному на портале правовых услуг документу, Николай Платонов сменит на этом посту Дмитрия Лякишева.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что в январе — октябре 2023 года ВВП РФ вырос на 3,2% в годовом выражении. Официальный прогноз ведомства предполагает рост ВВП на уровне 2,8%. При этом Решетников не исключил рост показателей выше 3%. С его слов, по многим показателям Россия выходит на рекордные цифры.