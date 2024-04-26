Стало известно, чем закончилась встреча глав минобороны России и Киргизии Россия и Киргизия подписали два соглашения по итогам встречи глав МО

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Шойгу

Главы министерств обороны РФ и Киргизии Сергей Шойгу и Бактыбек Бекболотов подписали два соглашения в ходе встречи в Астане, сообщили в российском военном ведомстве. Эти документы нацелены на создание правовой основы для информационного обмена и сотрудничества при оценке радиационной, химической и биологической обстановки, пишет ТАСС.

По итогам встречи подписаны два межведомственных соглашения: «Об информационном обмене» и «О взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки», — сказано в сообщении.

В Минобороны РФ также уточнили, что Шойгу и Бекболотов обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере и определили перспективы дальнейшего сотрудничества России и Киргизии.

Шойгу прибыл в Астану для встречи с министрами обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества. На мероприятии обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также дальнейшего взаимодействия военных ведомств в формате ШОС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что Баку принял предложение Астаны провести встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Казахстане. Он отметил, что теперь согласие нужно получить от Еревана.