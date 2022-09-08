Россия поднимет вопрос о переносе Генассамблеи ООН из США

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Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев заявил, что Москва поднимет вопрос о переносе Генассамблеи ООН из штаб-квартиры Нью-Йорка в другую страну, если США не выдадут визы российской делегации. Возможно, это будет Женева, приводят слова сенатора «Известия».

Однако это будет наихудшим сценарием, и в России надеются, что до этого не дойдет.

В таком случае РФ придется ставить вопрос о переносе Генассамблеи из штаб-квартиры ООН в США, поскольку их действия, невыдача виз, блокируют участие стран-членов, создают прямые помехи работе организации и ставят под вопрос само ее существование. Но, повторюсь, это наихудший сценарий. Рассчитываем, что до него не дойдет, — сказал политик.

США уже отказывали в выдаче виз 10 участникам российской делегации в 2019 году, в их число попал и Константин Косачев, занимавший пост главы комитета Совфеда по международным делам. На тот момент замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что в качестве ответа Москва предлагает проводить заседания Генассамблеи не в США. В качестве возможных альтернатив предлагалась Женева, где также расположена штаб-квартира организации, и она использовалась для заседаний Лиги Наций в 30-х годах прошлого века.

Ранее США решили не приглашать Россию на международную онлайн-конференцию по борьбе с COVID-19. Другие страны, в том числе Китай, получили приглашение, хотя Россия является одним из крупнейших поставщиков вакцин от COVID и других вирусов в мире.