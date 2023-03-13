В Женеве прошли переговоры предcтавителей Москвы и ООН по ситуации с зерновой сделкой, заявил замеcтитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. По словам дипломата, роcсийская сторона не возражает против продления зерновой сделки поcле истечения второго срока 18 марта, «но толькo на 60 дней».