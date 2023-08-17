Россия поддержала принятие протокола к конвенции о запрете биооружия МИД: Россия поддерживает принятие протокола к конвенции о запрете биооружия

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Россия поддерживает принятие юридически обязывающего протокола к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), передает ТАСС слова заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константина Воронцова. Речь идет о введении эффективного механизма проверки государств-участников КБТО.

Вместе с подавляющим большинством государств-участников КБТО мы продолжаем выступать за возобновление работы и принятие в итоге универсального всеобъемлющего юридически обязывающего протокола к Конвенции с эффективным механизмом проверки, — сообщил Воронцов.

Протокол позволил бы снять «раздражители и сомнения», добавил дипломат. В случае его принятия больше ни у кого бы не возникло вопросов о добросовестном выполнении государствами своих обязательств в рамках конвенции.

Ранее экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что гарантированными обладателями биологического оружия являются США и Великобритания. По его словам, они всегда занимали лидирующие позиции в этой сфере. Кроме того, существуют доказательства передачи Вашингтоном Лондону снарядов, снабженных сибирской язвой, во время Второй Мировой войны, добавил он.