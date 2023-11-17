Россия подарит Африке 200 тысяч тонн зерна Патрушев: Россия поставит в Африку безвозмездно до 200 тысяч тонн пшеницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва поставит в Африку до конца 2023 года до 200 тысяч тонн российской пшеницы, заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, передает ТАСС. По его словам, поставки будут происходить на безвозмездной основе.

В общей сложности в Африку на безвозмездной основе будет направлено до 200 тысяч тонн российской пшеницы, — сказал Патрушев, выступая на Международной выставке-форуме «Россия».

В начале августа Союз экспортеров зерна сообщил, что Россия впервые после выхода из зерновой сделки продала подорожавшую пшеницу. Сообщалось, что каирская государственная компания GASC закупила 300 тысяч тонн российской пшеницы по $250 за тонну. Стоимость фрахты из порта Кавказ составила $14 за каждую тонну.

Ранее Иран предложил России использовать свою территорию в качестве коридора для экспорта зерна в третьи страны. Это позволит избежать давления санкционной политики Запада и США. Как ожидается, предложение Тегерана позволит России продавать сельскохозяйственную продукцию в ЕС и США в гораздо больших объемах, чем сейчас, поскольку рядом с Ираном расположена Турция, через которую, вероятнее всего, и будет осуществляться поставка «чистого зерна», на которое не распространяются санкции.