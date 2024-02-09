Россия поблагодарила ОАЭ за помощь в освобождении военнопленных МИД: РФ признательна ОАЭ за помощь в возвращении 100 военных из плена на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия признательна ОАЭ за содействие в возвращении 100 российских военнослужащих, находившихся в украинской плену, заявили в МИД РФ. Там отметили, что россияне уже находятся в Москве.

8 февраля на Родину вернулись 100 российских военных, которые длительное время удерживались киевским режимом. <..> Освобожденные россияне уже находятся в Москве. <...> Выражаем признательность Объединенным Арабским Эмиратам за содействие в организации возвращения российских военнослужащих, - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате переговоров в Россию из украинского плена были возвращены 100 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне переданы 100 военнопленных ВСУ. Освобожденные бойцы были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Также им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

До этого, 31 января, в результате обмена пленными в Россию вернулись 195 военнослужащих. При этом Украине также были переданы 195 бойцов ВСУ, захваченных ранее российскими вооруженными силами.