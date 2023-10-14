Россия пересмотрит свое пребывание в одной из международных организаций Матвиенко: Россия рассмотрит вопрос о целесообразности пребывания в ПАЧЭС

Фото: СФ РФ

Валентина Матвиенко

Россия намерена пересмотреть вопрос о целесообразности своего пребывания в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. На встрече с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем на полях парламентского саммита «Группы двадцати» она поприветствовала сотрудничество стран на международных площадках, добавив, что речь идет обо всем, кроме ПАЧЭС, передает ТАСС.

Кроме, пожалуй, ПАЧЭС, которая создавалась как такой хороший инструмент расширения экономического, гуманитарного взаимодействия, но превратилась в такую непонятную политизированную структуру. Если ничего не изменится, то мы будем рассматривать целесообразность нашего участия в этой ассамблее, — отметила Матвиенко.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил, что Россия может выйти из-под юрисдикции Международного суда ООН. По его словам, для этого необходимо пройти сложную процедуру, поскольку речь идет об одном из ключевых органов.

Москва запустит соответствующий процесс, если суд пойдет на поводу у Киева, уточнил он. При этом Косачев выразил уверенность, что Москва ожидает максимально политизированный вердикт.