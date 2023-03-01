Россия передала США официальную ноту о приостановке участия в ДСНВ

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Россия передала США официальную ноту о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), рассказал РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. При этом, по его словам, Москва будет соблюдать центральные положения ДСНВ, в частности о количестве соответствующих систем.

Мы вчера передали официальную ноту американской стороне, в которой отфиксировали, что выполнение ДСНВ приостанавливается, но при этом его центральные положения — ограничения по количествам соответствующих систем — будут нами соблюдаться, — сказал Рябков.

Он добавил, что решение России о приостановке участия в ДСНВ не подлежит пересмотру. По словам Рябкова, предложение США о плане для РФ по инспекции появилось слишком поздно.