МИД РФ озабочен отсутствием прогресса по разблокировке Лачинского коридора

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В МИД РФ выразили озабоченность в связи с отсутствием прогресса в восстановлении полноценного функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспорта и грузов в обоих направлениях в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства слова его представителя Марии Захаровой. Москва, в частности руководство Российского миротворческого контингента предпринимает последовательные шаги для урегулирования данной ситуации, говорится в сообщении.

Подчеркиваем, что именно российские миротворцы вносят ключевой вклад в обеспечение безопасности в зоне их развертывания, что было отмечено лидерами России, Азербайджана и Армении на саммите 31 октября в Сочи. Рассматриваем любые публичные выпады и провокации против наших миротворцев как неприемлемые и преднамеренные действия, наносящие ощутимый вред процессу армяно-азербайджанской нормализации, — заявила дипломат.

По словам Захаровой, Россия выступает за то, чтобы все положения заявления лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года соблюдались неукоснительно. Лачинский коридор, отметила она, должен использоваться только для целей, обозначенных в данном документе. В Москве рассчитывают, что Армения и Азербайджан придут к договоренностям, которые касаются разработки рудных месторождений в регионе.

Россия, добавила Захарова, выступает за всестороннюю реализацию всего комплекса трехсторонних соглашений, которые были достигнуты на высшем уровне.

26 декабря на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге состоялась трехсторонняя беседа президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Пашинян заявил, что следует в кратчайшие сроки обсудить кризис в Лачинском коридоре, который был перекрыт из-за разработки рудных месторождений. Он также подчеркнул, что Лачинский коридор является зоной ответственности и контроля российских миротворцев и Азербайджан гарантировал беспрепятственный проезд грузов и граждан по данному маршруту.

Ранее Пашинян заявил на заседании правительства, что кабмин ждет от России дорожную карту по разблокировке Лачинского коридора.