Россия ответит на запрет въезда автомобилей в ЕС Захарова: запрет въезда автомобилей в ЕС не останется без ответа

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Запрет въезда автомобилей с российскими номерами в ряд стран Евросоюза не останется без ответа Москвы, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, Москва уже прорабатывает ответные меры.

Могу сказать, что без должной реакции действия стран Европейского союза не останутся, — заявила Захарова.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал запрет на въезд в ЕС российских авто нацизмом. Министр иностранных дел признался, что его поразило то, с какой скоростью с европейцев «слетела внешняя благообразность», которой они прикрывались, сохраняя в себе «какие-то остатки дипломатии». Лавров подчеркнул, что такие меры применяются только к россиянам.

Ранее автоэксперт Максим Пастушенко высказал мнение, что в связи с запретом въезда российских машин в ЕС россиянам следует отказаться от поездок в Европу на личном транспорте. Эксперт считает, что граждане РФ могут заплатить слишком большую цену за такие поездки. Так, переоформление авто может обойтись примерно в 30% от стоимости самой машины, по его словам.